Чотири роки – це прірва: що не так з вищою освітою в Україні та яка є альтернатива

В Україні навчання на бакалаврських програмах є занадто довгим. У сучасному світі 4 роки – це прірва.

Саме тому профтехосвіта в Україні має більше перспектив, аніж вища. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів очільник Львівського IT Кластера Степан Веселовський.

Читайте В IT безробітних немає: Веселовський розповів, як стати програмістом без досвіду в Україні

Чому чотири роки навчання – це прірва

Двадцять років тому достатньо невеликим терміном навчання були чотири роки. В сучасному світі – це прірва. У Міносвіти думають скоротити термін навчання бакалаврату до трьох років. Проте скільки живу, стільки ці розмови й чую. Дай Боже, щоб наше покоління це побачило,

– зазначив керівник спільноти IT-компаній.

На думку Веселовського, в Україні профтехосвіта має більше перспектив, аніж вища / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Він розповів, що у вересні у львівському Вищому професійному училищі №29 стартувала оновлена програма для професії "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення". Її обрали 28 студентів.

Цікаво В училищах створюватимуть центри кар’єри для допомоги випускникам у працевлаштуванні

Цей проєкт має дві важливі складові: скорочення time to market (з англ. "часу виходу на ринок" – 24 канал) та ефективне використання людського капіталу. Крім того, він виконує й соціальну функцію, адже "часто батьки дітей, які вчаться в закладах профтехосвіти, не мають великого достатку".

Тільки уявіть, людина у 18,5 років отримує фах і вже заробляє гроші. І не потрібно шукати баланс між роботою та навчанням,

– резюмував він.

Важлива статистика

За даними МОН, цьогоріч до профтехучилищ України вступили 105 483 особи. З них:

95 544 особи вступили за регіональним замовленням;

9 939 осіб – за держзамовленням.

Найбільша кількість вступників до профтехучилищ у 2021-му у таких областях:

Львівська – 8069 учнів;

Дніпропетровська – 7555;

Харківська – 5582;

Запорізька – 5077;

Вінницька – 4930.

Цьогоріч серед найпопулярніших професій – кухар, водій автотранспортних засобів, кондитер, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів та електрогазозварник.