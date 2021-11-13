Четыре года – это пропасть: что не так с высшим образованием в Украине и какая альтернатива
Источник:24 канал
В Украине обучение на бакалаврских программах слишком длинное. В современном мире 4 года – это пропасть.
Именно поэтому у профтехобразования в Украине больше перспектив, чем у высшего. Об этом в интервью 24 каналу рассказал глава Львовского IT Кластера Степан Веселовский.
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Почему четыре года обучения – это пропасть
Двадцать лет назад достаточно небольшим сроком обучения было четыре года. В современном мире – это пропасть. В Минобразования думают сократить срок обучения бакалавриата до трех лет. Однако, сколько живу, столько эти разговоры и слышу. Дай Бог, чтобы наше поколение это увидело,
– отметил руководитель сообщества IT-компаний.
По мнению Веселовского, в Украине у профтехобразования больше перспектив, чем у высшего / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Он рассказал, что в сентябре во львовском Высшем профессиональном училище №29 стартовала обновленная программа для профессии "Оператор по обработке информации и программному обеспечению". Ее выбрали 28 студентов.
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Этот проект имеет две важные составляющие: сокращение time to market ( англ. "Времени выхода на рынок" – 24 канал) и эффективное использование человеческого капитала. Кроме того, он выполняет и социальную функцию, ведь "часто родители детей, которые учатся в заведениях профтехобразования, не обладают большим достатком".
Только представьте, человек в 18,5 лет получает профессию и уже зарабатывает деньги. И не нужно искать баланс между работой и учебой,
– резюмировал он.
Важная статистика
По данным МОН, в этом году в профтехучилища Украины поступили 105 483 человека. Из них:
- 95 544 человека поступили по региональному заказу;
- 9 939 человек – по госзаказу.
Наибольшее количество поступающих в профтехучилища в 2021-м в следующих областях:
- Львовская – 8069 учащихся;
- Днепропетровская – 7555;
- Харьковская – 5582;
- Запорожская – 5077;
- Винницкая – 4930.
В этом году среди самых популярных профессий – повар, водитель автотранспортных средств, кондитер, слесарь по ремонту колесных транспортных средств и электрогазосварщик.