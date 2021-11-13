Именно поэтому у профтехобразования в Украине больше перспектив, чем у высшего. Об этом в интервью 24 каналу рассказал глава Львовского IT Кластера Степан Веселовский.

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Почему четыре года обучения – это пропасть

Двадцать лет назад достаточно небольшим сроком обучения было четыре года. В современном мире – это пропасть. В Минобразования думают сократить срок обучения бакалавриата до трех лет. Однако, сколько живу, столько эти разговоры и слышу. Дай Бог, чтобы наше поколение это увидело,

– отметил руководитель сообщества IT-компаний.



По мнению Веселовского, в Украине у профтехобразования больше перспектив, чем у высшего / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Он рассказал, что в сентябре во львовском Высшем профессиональном училище №29 стартовала обновленная программа для профессии "Оператор по обработке информации и программному обеспечению". Ее выбрали 28 студентов.

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Этот проект имеет две важные составляющие: сокращение time to market ( англ. "Времени выхода на рынок" – 24 канал) и эффективное использование человеческого капитала. Кроме того, он выполняет и социальную функцию, ведь "часто родители детей, которые учатся в заведениях профтехобразования, не обладают большим достатком".

Только представьте, человек в 18,5 лет получает профессию и уже зарабатывает деньги. И не нужно искать баланс между работой и учебой,

– резюмировал он.

Важная статистика

По данным МОН, в этом году в профтехучилища Украины поступили 105 483 человека. Из них:

95 544 человека поступили по региональному заказу;

9 939 человек – по госзаказу.

Наибольшее количество поступающих в профтехучилища в 2021-м в следующих областях:

Львовская – 8069 учащихся;

Днепропетровская – 7555;

Харьковская – 5582;

Запорожская – 5077;

Винницкая – 4930.

В этом году среди самых популярных профессий – повар, водитель автотранспортных средств, кондитер, слесарь по ремонту колесных транспортных средств и электрогазосварщик.