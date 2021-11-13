Саме тому профтехосвіта в Україні має більше перспектив, аніж вища. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів очільник Львівського IT Кластера Степан Веселовський.

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Чому чотири роки навчання – це прірва

Двадцять років тому достатньо невеликим терміном навчання були чотири роки. В сучасному світі – це прірва. У Міносвіти думають скоротити термін навчання бакалаврату до трьох років. Проте скільки живу, стільки ці розмови й чую. Дай Боже, щоб наше покоління це побачило,

– зазначив керівник спільноти IT-компаній.

На думку Веселовського, в Україні профтехосвіта має більше перспектив, аніж вища / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Він розповів, що у вересні у львівському Вищому професійному училищі №29 стартувала оновлена програма для професії "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення". Її обрали 28 студентів.

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