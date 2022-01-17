В аеропорту Одеси затримали терористку, яку розшукував Інтерпол

До аеропорту Одеси 16 січня потрапила іноземка. Прикордонники встановили, що її розшукують за участь у терористичній групі.

Затримана 32-річна громадянка Таджикистану перебувала у міжнародному розшуку. Вона намагалася пройти прикордонний контроль.

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Інспекторка зафіксувала, що спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.

Де перебуває затримана

Правоохоронці з'ясували, що жінку розшукують через участь у терористичній групі. Прикордонники повідомили про це українському бюро Інтерполу в Києві, а затриману передали працівникам Національної поліції.

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Затримання міжнародних злочинців

На початку грудня 2021 року в аеропорту Одеси затримали 74-річного чоловіка, який був у міжнародному розшуку. Він прилетів зі Стамбула, але виявився громадянином Німеччини. Прикордонники зазначили, що чоловіка шукають через різні злочини. Можливо, він порушив 4 статті Кримінального кодексу Німеччини.

У Чернігівській області 9 листопада 2021 року правоохоронці затримали 37-річного іноземця, якого понад рік шукав Інтерпол. Його якого підозрюють у контрабанді наркотиків.

У Львові 13 жовтня 2021 року працівники СБУ затримали громадянина Туреччини. На батьківщині його підозрюють в особливо тяжкому злочині, поєднаному з погрозами життю правоохоронцю. Слідчі зазначили, що чоловік у складі злочинної групи скоїв розбій з використанням зброї.