Задержанная 32-летняя гражданка Таджикистана находилась в международном розыске. Она пыталась пройти пограничный контроль.

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Инспектор зафиксировала, что сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол.

Где находится задержанная

Правоохранители выяснили, что женщину разыскивают из-за участия в террористической группе. Пограничники сообщили об этом украинскому бюро Интерпола в Киеве, а задержанную передали работникам Национальной полиции.

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Задержание международных преступников

В начале декабря 2021 года в аэропорту Одессы задержали 74-летнего мужчину, который был в международном розыске. Он прилетел из Стамбула, но оказался гражданином Германии. Пограничники отметили, что мужчину ищут из-за различных преступлений. Возможно, он нарушил 4 статьи Уголовного кодекса Германии.

В Черниговской области 9 ноября 2021 года правоохранители задержали 37-летнего иностранца, которого более года искал Интерпол. Его подозревают в контрабанде наркотиков.

Во Львове 13 октября 2021 года сотрудники СБУ задержали гражданина Турции. На родине его подозревают в особо тяжком преступлении, связанном с угрозами жизни правоохранителя. Следователи отметили, что мужчина в составе преступной группы совершил разбой с использованием оружия.