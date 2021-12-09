Об этом сообщили 8 декабря, а провели задержание накануне. Служащие Одесского пограничного отряда отметили, что этому мужчине 74 года.

К теме В Киеве задержали террористку "Исламского государства", которую разыскивал Интерпол

За что его разыскивали

Разыскиваемый прибыл самолетом из Стамбула. Согласно документам, он является гражданином Германии. О том, что этот пассажир может быть преступником, стало известно во время проведения проверки.

По данным пограничников мужчину разыскивают за различные преступления. Он, вероятно, нарушил 4 статьи Уголовного кодекса Германии.

Пограничники немедленно сообщили об этом в офис Интерпола в Киеве. Впоследствии задержанного ждет экстрадиция на родину.



Мужчина, которого задержали пограничники / Фото Одесского пограничного отряда

Несколько похожих задержаний

13 октября сообщили, что во Львове СБУ задержала турка, который был в международном розыске. По версии следователей полиции Турции, мужчина в составе преступной группы совершил разбой с использованием оружия.

Харьковские пограничники 28 июня задержали россиянина, которого подозревают в совершении убийства. Он длительное время находился в международном розыске.

СБУ 22 июня сообщила, что в Черкассах разоблачили иностранца, который находился в международном розыске. Мужчину с российским паспортом обвиняют в совершении преступлений террористического характера.

Читайте полный текст сообщения Одесского пограничного отряда:

Вчера на Одесском аэродроме пограничники разоблачили преступника, который находился в международном розыске.

Им оказался 74-летний гражданин Германии, прибывший рейсом из Стамбула.

Во время контроля пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпол на установочные данные иностранца. Мужчину сразу задержали.

Пограничники установили, что его разыскивают правоохранители на родине за преступления, предусмотренные четырьмя статьями Уголовного Кодекса Федеративной Республики Германии, которые связаны с мошенничеством.

По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киеве, а задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.