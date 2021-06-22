Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой задержали преступника. Он скрывался на территории нашей страны с 2019 года.

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Оперативники установили, что в Украине иностранец пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные в другой стране.

Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток и он помещен в государственное учреждение «Черкасский следственный изолятор» до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства – инициатора розыска,

– добавили в СБУ.

На фотографиях, обнародованных Службой безопасности, мужчина держит в руках российский паспорт, вероятно, у него гражданство страны-агрессора.



СБУ задержала террориста с российским паспортом / Фото пресс-центра Службы безопасности Украины



Служба безопасности задержала террориста, который находится в международном розыске / Фото пресс-центра СБУ

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