В СБУ рассказали, что "злоумышленник находился в международном розыске с декабря 2020 года". По данным правоохранителей, "он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки".

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Контрразведка СБУ задержала гражданина России, разыскиваемого Интерполом,

– говорится в сообщении.

Сейчас в СБУ ожидают "поступления материалов относительно его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности".

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