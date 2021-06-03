Что известно об агенте боевиков

На момент задержания мужчина занимал должность в одной из общественных организаций. Известно, что она является исполнительным партнером управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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На выполнение заданий кураторов задержанный собирал и передавал информацию о:

местах дислокации, режиме охраны объектов СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии, Минобороны и Госпогранслужбы в Донецкой области;

перемещении личного состава и военной техники в районе проведения операции Объединенных сил.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в создании террористической организации. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Смотрите видео задержания агента пророссийских боевиков:

Обратите внимание! Во Львове работники СБУ разоблачили фирму, которая подделывала отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Фейковую справку изготавливали в течение суток, ее стоимость колебалась в пределах 600 – 800 гривен. За 1 месяц злоумышленники изготавливали до 200 подделок. Теперь мошенникам грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.