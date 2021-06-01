Следствие выяснило, что он в течение длительного времени похищал комплектующие со складов. После этого передавал их сообщникам, а те – сбывали заказчикам.
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Заказчиками выступали коммерческие структуры, которые дальше продавали продукцию государственным предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также за границу.
Правоохранители провели обыски дома у злоумышленника. Там они обнаружили почти 120 изделий, которые были готовы к отправке "клиентам". У мужчины их изъяли.
Во время обысков нашли, в частности:
- блоки к радиолокатору переднего обзора "Орион-А";
- блоки к цифровому радиолокационному комплексу "Орбита";
- блоки к станции предупреждения облучения самолета ракетами Л-006 "Липа";
- комплект излучателя "ДИСС-7";
- насосы и компоненты к топливной системе двигателей.
Что изъяли у подозреваемого / Фото СБУ
Что грозит злоумышленнику
Организатору схемы уже сообщили о подозрении по статье о присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие работает над тем, чтобы установить всех соучастников военного.