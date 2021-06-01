Слідство з'ясувало, що він протягом тривалого часу викрадав комплектуючі зі складів. Після цього передав їх спільникам, а ті – збували замовникам.

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Замовниками виступали комерційні структури, які далі продавали продукцію державним підприємствам оборонно-промислового комплексу, а також за кордон.

Правоохоронці провели обшуки вдома у зловмисника. Там вони виявили майже 120 виробів, які були готові до відправки "клієнтам". У чоловіка їх вилучили.

Під час обшуків знайшли, зокрема:

блоки до радіолокатора переднього огляду "Оріон-А";

блоки до цифрового радіолокаційного комплексу "Орбіта";

блоки до станції попередження опромінювання літака ракетами Л-006 "Липа";

комплект випромінювача "ДІСС-7";

насоси і компоненти до паливної системи двигунів.



Що вилучили у підозрюваного / Фото СБУ

Що загрожує зловмиснику

Організатору схеми вже повідомили про підозру за статтею про привласнення й розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство працює над тим, аби встановити усіх співучасників військового.