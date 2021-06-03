Що відомо про агента бойовиків

На момент затримання чоловік обіймав посаду в одній з громадських організацій. Відомо, що вона є виконавчим партнером управління верховного комісара ООН з питань біженців.

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На виконання завдань кураторів затриманий збирав та передавав інформацію про:

місця дислокації, режим охорони об'єктів СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, Міноборони та Держприкордонслужби на Донеччині;

переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Зловмиснику повідомили про підозру у створенні терористичної організації. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Дивіться відео затримання агента проросійських бойовиків: