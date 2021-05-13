Злоумышленники пытались сформировать на Кировоградщине несколько фейковых ОТО. Таким образом они хотели присвоить полномочия официальных территориальных общин.

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Как действовали злоумышленники

Члены группировки провели "учредительное собрание", на котором приняли решение о создании псевдообразований и назначении "руководителей". Используя поддельные печати и документы, они планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков.

Правоохранители провели обыски по местам проживания организатора и 2 активных участников группировки. В частности, они обнаружили:

документы фейковых ОТО;

фиктивные удостоверения "депутатов";

средства связи и технику, которую участники использовали для изготовления поддельных документов.



Доказательства деятельности злоумышленников / Фото СБУ

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Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, которые к нему причастны.