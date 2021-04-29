На Николаевщине прокуратура разоблачила деятельность незаконного органа местного самоуправления. В частности, один из жителей в сентябре 2020 года самовольно объявил себя новым сельским головой.

По данным следствия, житель села Покровка приобрел печать с надписью "Покровский сельский совет". Он также направил письма в государственные органы, в частности в Веселиновскую поселковую территориальную избирательную комиссию.

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В письмах мужчина сообщил о прекращении полномочий действующего Покровского сельского головы. Также он объявил себя новым главой села.

Во время санкционированного судом обыска по месту его жительства поддельную печать изъяли.

Поддельная печать / Фото Офиса генпрокурора

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Сейчас правоохранители ведут по делу досудебное расследование.