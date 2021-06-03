В тайнике обнаружили так называемую противопехотную "мину-лягушку", которая запрещена Оттавской конвенцией 1997 года. Ее обустроили пророссийские боевики еще летом 2014 года.

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Что изъяли правоохранители

Найденные средства поражения оперативники изъяли и уничтожили во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС. В частности, речь идет о:

  • 5 гранатометных выстрелах РПГ-22;
  • 4 противопехотных осколочных минах МОН-50;
  • 1 противопехотной выпрыгивающей осколочной мине ОЗМ-72;
  • 2 противотанковых минах ТМ-62;
  • 6 ручных гранатах различных модификаций;
  • 6 гранатометных выстрелах ВОГ;
  • 1 окопном заряде.

СБУ виявила схрон бойовиків
Оперативники обнаружили схрон боевиков / Фото СБУ

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