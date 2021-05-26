По информации следствия, организовал переделывание стартовых пистолетов в боевое состояние начальник вооружения одной из частей Нацгвардии. Досудебное расследование продолжается.

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Что уже удалось установить следствию

Оружие переделывали в подсобном помещении по месту жительства дельца. Злоумышленники искали клиентов через личные связи, в частности в криминальных кругах.

Спецоперацию проводила СБУ совместно с другими правоохранительными органами/ Фото СБУ

Офицера Нацгвардии задержали в центре Черкасс вблизи одного из торгово-развлекательных заведений. В этот момент он пытался продать 3 пистолета и комплект патронов к ним.

Задержанному нацгвардейцу уже сообщили о подозрении. Ему должны избрать меру пресечения в рамках уголовного производства сразу по 2 статьям.



Мужчину задержали в центре Черкасс / Фото СБУ

Конфискация при обысках

В доме, автомобиле и мастерской дельца провели обыски. При этом правоохранителям удалось изъять:

4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;

примерно 200 боевых патронов различного калибра;

специальное оборудование для переделывания пистолетов в огнестрельные.



Делец переделывал оружие на специальном оборудовании / Фото СБУ



У офицера изъяли оружие / Фото СБУ

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