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По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались совершить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта "Южный",
– сообщили в СБУ.

Отмечается, что еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" взяли в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования.

Антитеррористическая операция на захваченном "террористами" судне проходила в несколько этапов:

  • переговоры;
  • обнаружение и локализация злоумышленников;
  • освобождение заложников;
  • ликвидация потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.

Координационная группа тщательно проанализировала все составляющие спецоперации и отметила эффективность привлеченных сил и средств.


СБУ провела антитеррористические учения в Черном море / Фото пресс-службы СБУ

СБУ провела антитеррористические учения в Черном море: смотрите видео