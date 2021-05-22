Мероприятия проходили в районе условной линии госграницы, где персонал отрабатывал тактические задачи на незнакомой местности, практически обустраивал оборонительные позиции и совершил марш в составе подразделения.

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Боевая подготовка является основным элементом учебного процесса и повседневной деятельности личного состава подразделений пограничного ведомства, направленная на достижение необходимого уровня готовности к выполнению задач,
– говорится сообщении.

По результатам учений персонал продемонстрировал высокий уровень боеспособности подразделения, а каждый военнослужащий повысил уровень своего профессионального мастерства.

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