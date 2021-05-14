СБУ провела на Херсонщине штабной сбор, на котором отработали действия при возможном распространении российской агрессии. Его организовали по поручению президента Владимира Зеленского.

В СБУ проверили готовность Украины к практическим действиям, если Россия распространит свою вооруженную агрессию. Говорится, в частности, о вероятном нападении вглубь территории страны.

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Участники совещания отработали, как противодействовать террористическим угрозам и разведывательно-подрывной активности в приграничных районах с Крымом.

А также – механизмы взаимодействия органов государственной власти, к полномочиям которых относится реализация государственной политики по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.

В мероприятии принимали участие представители:

Совета нацбезопасности и обороны;

Вооруженных сил Украины;

Государственной пограничной службы,

прокуратуры в Крыму и городе Севастополь;

Национальной полиции;

Государственного бюро расследований;

регионального отделения Фонда госимущества;

Государственной фискальной службы;

Государственной миграционной службы;

Государственной потребительской службы;

Укртрансбезпеки;

и другие.

Какие еще вопросы рассматривали

На штабном сборе также обсудили обеспечение оперативной готовности к практическим действиям, если на оккупированном полуострове возникнут кризисные ситуации.

Речь идет, например, о вопросах применения экономических и других санкций в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию оккупантов.

Кроме этого, обсудили и формирование доказательной базы и раскрытие уголовных производств относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии России против Украины.