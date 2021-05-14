СБУ отработала план действий в случае распространения вооруженной агрессии России
СБУ провела на Херсонщине штабной сбор, на котором отработали действия при возможном распространении российской агрессии. Его организовали по поручению президента Владимира Зеленского.
Источник:СБУ
В СБУ проверили готовность Украины к практическим действиям, если Россия распространит свою вооруженную агрессию. Говорится, в частности, о вероятном нападении вглубь территории страны.
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Участники совещания отработали, как противодействовать террористическим угрозам и разведывательно-подрывной активности в приграничных районах с Крымом.
А также – механизмы взаимодействия органов государственной власти, к полномочиям которых относится реализация государственной политики по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.
В мероприятии принимали участие представители:
- Совета нацбезопасности и обороны;
- Вооруженных сил Украины;
- Государственной пограничной службы,
- прокуратуры в Крыму и городе Севастополь;
- Национальной полиции;
- Государственного бюро расследований;
- регионального отделения Фонда госимущества;
- Государственной фискальной службы;
- Государственной миграционной службы;
- Государственной потребительской службы;
- Укртрансбезпеки;
- и другие.
Какие еще вопросы рассматривали
На штабном сборе также обсудили обеспечение оперативной готовности к практическим действиям, если на оккупированном полуострове возникнут кризисные ситуации.
Речь идет, например, о вопросах применения экономических и других санкций в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию оккупантов.
Кроме этого, обсудили и формирование доказательной базы и раскрытие уголовных производств относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии России против Украины.
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