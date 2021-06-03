У схованці виявили так звану протипіхотну "міну-жабу", яка заборонена Оттавською конвенцією 1997 року. Її облаштували проросійські бойовики ще влітку 2014 року.

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Що вилучили правоохоронці

Знайдені засоби ураження оперативники вилучили та знищили у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС. Зокрема, мовиться про:

  • 5 гранатометних пострілів РПГ-22;
  • 4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
  • 1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72;
  • 2 протитанкові міни ТМ-62;
  • 6 ручних гранат різних модифікацій;
  • 6 гранатометних пострілів ВОГ;
  • 1 окопний заряд.

СБУ виявила схрон бойовиків
Оперативники виявили схрон бойовиків / Фото СБУ

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