У схованці виявили так звану протипіхотну "міну-жабу", яка заборонена Оттавською конвенцією 1997 року. Її облаштували проросійські бойовики ще влітку 2014 року.
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Що вилучили правоохоронці
Знайдені засоби ураження оперативники вилучили та знищили у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС. Зокрема, мовиться про:
- 5 гранатометних пострілів РПГ-22;
- 4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
- 1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72;
- 2 протитанкові міни ТМ-62;
- 6 ручних гранат різних модифікацій;
- 6 гранатометних пострілів ВОГ;
- 1 окопний заряд.
Оперативники виявили схрон бойовиків / Фото СБУ
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