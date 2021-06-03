У схованці виявили так звану протипіхотну "міну-жабу", яка заборонена Оттавською конвенцією 1997 року. Її облаштували проросійські бойовики ще влітку 2014 року.

Читайте також Військовий викрадав деталі до авіатехніки й збував замовникам: за нього взялася СБУ

Що вилучили правоохоронці

Знайдені засоби ураження оперативники вилучили та знищили у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС. Зокрема, мовиться про:

5 гранатометних пострілів РПГ-22;

4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;

1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72;

2 протитанкові міни ТМ-62;

6 ручних гранат різних модифікацій;

6 гранатометних пострілів ВОГ;

1 окопний заряд.



Оперативники виявили схрон бойовиків / Фото СБУ

До теми У Черкасах затримали нацгвардійця: військовий продавав перероблену зброю – фото та відео

Зверніть увагу! За даними Міністерства оборони України, протягом травня 2021 року Росія завезла нові партії зброї на тимчасово окуповану територію Донеччини та Луганщини. Мовиться про артилерійське та стрілецьке озброєння.