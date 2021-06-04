У СБУ розповіли, що "зловмисник перебував у міжнародному розшуку з грудня 2020 року". За даними правоохоронців, "він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування".

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Контррозвідка СБУ затримала громадянина Росії, якого розшукував Інтерпол,

– мовиться у повідомленні.

Наразі у СБУ очікують "надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності".

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