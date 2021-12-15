Об этом изданию "Украинские новости" сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос.

Читайте также Кулеба пообещал "испортить жизнь" коллаборантке Поклонской

Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. В то же время рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск,

– отметили в ОГП.

Там также пояснили, что коллаборантку не объявили в международный розыск, потому что это будет противоречить статье 3 Устава Интерпола, которая свидетельствует о том, что организации строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

СМИ пишут, что Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск коллаборантку Поклонскую / Фото "Украинских новостей"

Обратите внимание! Киевский апелляционный суд 6 декабря разрешил арестовать Поклонскую для того, чтобы рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

Что известно о Поклонской: кратко

Поклонская до 2014 года работала прокурором Генпрокуратуры Украины, а тогда, во время оккупации Крыма, перешла на сторону России. В 2016 году она прошла в госдуму он путинской партии.

В Украине коллаборантку хотят заочно судить. Из-за признания "экстремистской организацией" Меджлиса крымских татар ее планируют привлечь к ответственности за нарушение обычаев войны.

Путин в октябре назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. В свою очередь украинское Министерство иностранных дел заявило, что даже в Африке коллаборантке скрыться не получится.

Поклонская в Африке: смотрите видео