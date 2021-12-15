Об этом изданию "Украинские новости" сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос.
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Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. В то же время рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск,
– отметили в ОГП.
Там также пояснили, что коллаборантку не объявили в международный розыск, потому что это будет противоречить статье 3 Устава Интерпола, которая свидетельствует о том, что организации строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.
СМИ пишут, что Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск коллаборантку Поклонскую / Фото "Украинских новостей"
Что известно о Поклонской: кратко
- Поклонская до 2014 года работала прокурором Генпрокуратуры Украины, а тогда, во время оккупации Крыма, перешла на сторону России. В 2016 году она прошла в госдуму он путинской партии.
- В Украине коллаборантку хотят заочно судить. Из-за признания "экстремистской организацией" Меджлиса крымских татар ее планируют привлечь к ответственности за нарушение обычаев войны.
- Путин в октябре назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. В свою очередь украинское Министерство иностранных дел заявило, что даже в Африке коллаборантке скрыться не получится.