Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не забудет своих предателей. В частности, политик пообещал: Поклонской покоя не дадут.

Заметьте Скандальная Поклонская неожиданно заговорила на украинском: цитировала Скрябина – видео

Коллаборантка в Кабо-Верде

Между тем сама Поклонская сейчас находится в Кабо-Верде. Там коллаборантка находится как госпожа посол России. Соответствующее решение принял глава Кремля Владимир Путин. Сама Поклонская заявила, что такое предназначение для нее – большая честь.

Обратите внимание! Кабо-Верде – небольшая страна в Западной Африке. Она расположена в Атлантическом океане на островах Зеленого Мыса.

В МИД Украины уже напомнили Кабо-Верде, что Поклонская – экс-прокурор российской оккупационной администрации в Крыму. Сейчас коллаборантка находится в розыске из-за государственной измены.

Кроме того, Поклонская находится под санкциями. Соответствующие ограничения против коллаборантки наложили Украина, Евросоюз, США, Канада и Япония.

Между тем в Кабо-Верде Поклонская раскритиковала действия России. Одиозную "дипломатку" возмутило решение ввести QR-коды.

Поклонская в Африке: смотрите видео