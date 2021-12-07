Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не забуде своїх зрадників. Зокрема, політик пообіцяв: Поклонській спокою не дадуть.

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Колаборантка у Кабо-Верде

Тим часом сама Поклонська наразі перебуває у Кабо-Верде. Там колаборантка перебуває як пані посол Росії. Відповідне рішення ухвалив очільник Кремля Володимир Путін. Сама Поклонська заявила, що таке призначення для неї – велика честь.

Зверніть увагу! Кабо-Верде – це невелика країна в Західній Африці. Вона розташована в Атлантичному океані на островах Зеленого Мису.

В МЗС України вже нагадали Кабо-Верде, що Поклонська – експрокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму. Наразі колаборантку перебуває у розшуку через державну зраду.

Окрім того, Поклонська перебуває під санкціями. Відповідні обмеження проти колаборантки наклали Україна, Євросоюз, США, Канада та Японія.

Тим часом у Кабо-Верде Поклонська розкритикувала дії Росії. Одіозну "дипломатку" обурило рішення запровадити QR-коди.

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