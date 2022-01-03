"Багато маленьких дітей": пасажири рейсу Одеса – Абу-Дабі ночували в аеропорту

З міжнародного одеського аеропорту не могли вилетіти майже дві сотні пасажирів. Всі вони прямували з Одеси в Абу-Дабі.

Один з пасажирів розповів, що причиною затримки була поломка бортового комп'ютера. Саме тому люди з 2 січня чекали у аеропорту.

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Пасажири майже добу чекали на відправку літака

Літак мав вилетіти з Одеси о 19:15 2 січня, проте рейс відклали. Людям не пояснили причин.

Частина з 200 пасажирів рейсу змушені були ночувати в аеропорту, а транзитні пасажири запізнилися на наступні літаки та втратили броню у готелях,

– мовиться у повідомленні.

Один з пасаживі Сергій розповів, що він дізнався – рейс затримали через "проблеми з бортовим комп'ютером". Тому довелось чекати сертифікованого спеціаліста, який з'явився 3 січня.

Чоловік також пояснив, що людям анулювали броню у готелях, на оренду автомобілів, тобто вони втратили гроші.

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"Я вже мовчу про те, що всі втомилися і на рейсі багато маленьких дітей", – додав чоловік.

Через поломку літака люди ночували в аеропорту Одеси / Фото "Думская" та скриншоти з відео

Згодом видання розповіло, що о 13:10 літак авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi вилетів із одеського аеропорту в Абу-Дабі.

Останні новини щодо авіарейсів

2 січня у світі через погану погоду та штам коронавірусу Омікрон скасували понад 3,3 тисячі рейсів. З них понад 1900 – які прилітають чи вилітають з або в межах Сполучених Штатів.

Окрім того, у січні 2022 року американська компанія United Airlines збільшила пілотам зарплату втричі. Причина – дефіцит персоналу, який виник через поширенням штаму Омікрон.

27 грудня авіакомпанії також масово скасовували понад 2 200 авіарейсів по всьому світу. Причина – поширення коронавірусу.

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