Пільговикам у Дніпрі обмежили проїзд у транспорті: на кого не поширюються нові правила

У Дніпрі починаючи з 18 листопада почнуть діяти нові карантинні обмеження. Стосуватимуться вони громадського транспорту.

Не можна буде користуватися правом пільгового проїзду в певні години. Ці обмеження будуть незмінними, поки місто не вийде з червоної зони.

Раніше У Дніпрі виник транспортний колапс через червону зону: довжелезні черги, водіїв не вистачає

Школярів це не стосується

Рішення ухвалили на засіданні комісії надзвичайних ситуацій. Воно відбулося за кілька днів до цього, а саме 15 листопада.

Пільговий проїзд в електротранспорті, маршрутках і метро буде лише в період із 10:00 до 15:00. В інші ж години пільговикам доведеться платити разом із усіма.

Проте це не стосується школярів. Адже вони мають знижки на проїзд, а не повну пільгу. Наразі учні шкіл мають такі знижки в транспорті:

100% на проїзд в електротранспорті – трамваях, тролейбусах і метро;

25% в автобусах.

Раніше в місті виник транспортний колапс

Дніпро увійшло до червоної зони карантину 18 жовтня. Тоді громадський транспорт міста почав брати лише сидячих пасажирів.

Проте це стало неабиякою проблемою, адже маршруток більше на рейси не випустили. Поки на зупинках стояли "кілометрові" черги, перевізники розводили руками. Мовляв, просто не вистачає водіїв.



Обмеження в різних зонах карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу