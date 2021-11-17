Там нельзя будет пользоваться правом льготного проезда в определенные часы. Эти ограничения будут неизменными, пока город не выйдет из красной зоны.

Ранее В Днепре возник транспортный коллапс из-за красной зоны: очереди стоят, водителей не хватает

Школьников это не касается

Решение об этом приняли на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций. Оно состоялось за несколько дней до этого, а именно 15 ноября.

Льготный проезд в электротранспорте, маршрутках и метро будет только в период с 10:00 до 15:00. В остальные же часы льготникам придется платить вместе со всеми.

Однако это не касается школьников. Ведь они имеют скидки на проезд, а не полную льготу. Сейчас ученики школ имеют такие скидки в транспорте:

100% на проезд в электротранспорте – трамваях, троллейбусах и метро;

25% в автобусах.

Ранее в городе возник транспортный коллапс

Днепр вошел в красную зону карантина 18 октября. Тогда общественный транспорт города начал брать только сидячих пассажиров.

Однако это стало большой проблемой, ведь маршруток больше на рейсы не выпустили. Пока на остановках стояли "километровые" очереди, перевозчики разводили руками. Мол, просто не хватает водителей.





Ограничения в различных зонах карантина / данные Минздрава / Инфографика 24 канала