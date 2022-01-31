Гниють і розвалюються на ходу: у мережі показали жахи одеських маршруток
Джерело:"Я Свідок. Одеса"
В Одесі курсують автобуси в аварійному стані. Жахіття громадського транспорту показали обурені пасажири в соцмережах.
Так, в одеській маршрутці №148 зафіксували діряве дно. Під час руху дірка в підлозі стає ще більш очевидною.
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Аварійні автобуси в Одесі
Пасажири одеського автобуса №148 обурилися тим, що їх перевозять в аварійному транспорті. Ще й у зимовий період.
Хіба така дрібниця може завадити транспортникам "косити" гроші на перевезеннях,
– обурилися одесити.
В одеській маршрутці прогнила стінка в салоні / Фото з телеграам-каналу "Я свідок"
На фото потрапив і салон, що прогнив у маршрутці №197 в Одесі. Помітно, що від внутрішніх стінок транспорту відпали шматки та стало видно "нутрощі" обшивки.
Пасажири зафіксували аварійні місця в одеських маршрутках: дивіться відео
Одеські перевізники
За попередньою інформацією, маршрут №148 в Одесі обслуговує місцева компанія "Гленкор-Юг". Підприємець також випускає на одеські дороги автобуси №280.
Маршрут №197 перебуває на обслуговуванні МП ТОП "САМ". Перевізник возить людей і за маршрутами №198 та №221.
Поїзд протаранив автобус
Моторошний випадок з автобусом стався неподалік Києва ввечері 30 січня. В Ірпені маршрутка "Богдан" виїхала на залізничний переїзд, де її протаранив поїзд.
За версією поліції, водій проігнорував попереджувальний сигнал і виїхав на колію. Потяг не зміг вчасно загальмувати.
Поїзд врізався в автобус на залізничному переїзді / Фото Нацполіції
Від удару, маршрутку відкинуло на бетонний блок. Травми отримав керманич автобуса, його госпіталізували. Пасажирів у салоні не було.
Текст публікації в телеграмі:
"Одеситів катають на дірявих та гнилих тарантачках
Одеські маршрутки розсипаються на ходу, але лагодити їх ніхто не думає. А тим більше – замінювати.
Вікно у пекло показали пасажири маршрутки №148. На вулиці зима, а нас катають доходяги з дірявим дном!
Також очевидці показали, як у маршрутці №197 прогнив салон. Але хіба така дрібниця може стати на заваді транспортникам рубати бабло на перевезеннях?"