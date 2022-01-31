Так, в одеській маршрутці №148 зафіксували діряве дно. Під час руху дірка в підлозі стає ще більш очевидною.

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Аварійні автобуси в Одесі

Пасажири одеського автобуса №148 обурилися тим, що їх перевозять в аварійному транспорті. Ще й у зимовий період.

Хіба така дрібниця може завадити транспортникам "косити" гроші на перевезеннях,

– обурилися одесити.



В одеській маршрутці прогнила стінка в салоні / Фото з телеграам-каналу "Я свідок"

На фото потрапив і салон, що прогнив у маршрутці №197 в Одесі. Помітно, що від внутрішніх стінок транспорту відпали шматки та стало видно "нутрощі" обшивки.

Пасажири зафіксували аварійні місця в одеських маршрутках: дивіться відео

Одеські перевізники

За попередньою інформацією, маршрут №148 в Одесі обслуговує місцева компанія "Гленкор-Юг". Підприємець також випускає на одеські дороги автобуси №280.

Маршрут №197 перебуває на обслуговуванні МП ТОП "САМ". Перевізник возить людей і за маршрутами №198 та №221.

Поїзд протаранив автобус

Моторошний випадок з автобусом стався неподалік Києва ввечері 30 січня. В Ірпені маршрутка "Богдан" виїхала на залізничний переїзд, де її протаранив поїзд.

За версією поліції, водій проігнорував попереджувальний сигнал і виїхав на колію. Потяг не зміг вчасно загальмувати.



Поїзд врізався в автобус на залізничному переїзді / Фото Нацполіції

Від удару, маршрутку відкинуло на бетонний блок. Травми отримав керманич автобуса, його госпіталізували. Пасажирів у салоні не було.

Текст публікації в телеграмі:

"Одеситів катають на дірявих та гнилих тарантачках

Одеські маршрутки розсипаються на ходу, але лагодити їх ніхто не думає. А тим більше – замінювати.

Вікно у пекло показали пасажири маршрутки №148. На вулиці зима, а нас катають доходяги з дірявим дном!

Також очевидці показали, як у маршрутці №197 прогнив салон. Але хіба така дрібниця може стати на заваді транспортникам рубати бабло на перевезеннях?"