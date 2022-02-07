Граната розірвалась в руці сапера: на Одещині хочуть зам'яти інцидент, – ЗМІ

Під час військових навчань в Одеській області офіцер отримав травму руки. За інформацією місцевих медіа, справу раптового вибуху гранати хочуть зам'яти.

Про це з посиланням на власні джерела в військовій частині повідомили журналісти "Думської". Мовляв, версію з придбанням несертифікованої гранати придумали "на ходу".

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Версія, яку намагаються приховати

Одеські журналісти переконують, що під час планових занять із бойової підготовки використовували лише штатні засоби. Усю зброю бійці отримали на армійському складі.

Одна зі штатних гранат раптово спрацювала та розірвалася в руці офіцера. Внаслідок цього, сапер отримав серйозні травми.

За справу взялися працівники Державного бюро розслідувань. Правоохоронці встановлюють причини трагічної події.

Лікування постраждалого

На місці постраждалому надали першу допомогу та зупинили кров. Тоді ж нібито й придумали версію з несертифікованою гранатою.

Щоб приховати інцидент, офіцеру пропонували звернутися в лікарню в цивільному одязі під вигаданим іменем. Однак, зрештою чоловік звернувся в 411 військовий госпіталь від свого імені.

Попередня версія

Раніше одеські телеграм-канали повідомили, що 4 лютого на полігоні Палієво біля Одеси відбулися військові навчання. Учасник події нібито приніс із собою куплену на ринку піротехнічну гранату.

За попередньою версією, боєць нібито хотів здивувати колег. Він вирішив підірвати гранату, придбану на Привозі. Але під час витягування чеки, зброя раптово вибухнула.

Сапер отримав серйозні пошкодження руки. Обличчя йому пошкодили уламки.

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