Навчання відбувалися на полігоні Палієво під Одесою. Їх провели 4 лютого.

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Чоловік хотів "здивувати"

На полігоні відбувалися навчання з бойової підготовки. Один із бійців, який був учасником навчань, приніс з собою піротехнічну гранату, яку купив на Привозі.

Коли під час навчань учасники відпрацьовували кидки, чоловік вирішив "здивувати" присутніх та кинути піротехнічну гранату для "кращого ефекту". Однак коли він витягнув чеку, гранта вибухнула.

Унаслідок цього чоловіку розірвало руку, а обличчя пошкодили уламки. Його відправили до госпіталю в військовому центрі на вулиці Пироговській.



Чоловік який постраждав від вибуху піротехнічної гранати / Фото "Х****ї Одеси"

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