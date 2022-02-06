Учения проходили на полигоне Палиево под Одессой. Их провели 4 февраля.

Обратите внимание Закрыл собой от гранаты: на Николаевщине военный спас побратима

Мужчина хотел "удивить"

На полигоне происходили учения по боевой подготовке. Один из бойцов, который был участником учений, принес с собой пиротехническую гранату, которую купил на Привозе.

Когда во время учений участники отрабатывали броски, мужчина решил удивить присутствующих и бросить пиротехническую гранату для "лучшего эффекта". Однако когда он вытащил чеку, гранта взорвалась.

В результате мужчине разорвало руку, а лицо повредили обломки. Его отправили в госпиталь в военном центре на улице Пироговской.



Мужчина, который пострадал от взрыва пиротехнической гранаты / Фото "Х****й Одессы"

К теме предлагаем сюжет об обучении добровольческого формирования на Прикарпатье: смотрите видео