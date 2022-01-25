Кидали об стіну: одеські підлітки познущалися з мертвого папуги – моторошне відео

Школярі з Одеси вирішили познущатися з тіла померлого папуги. Хлопці кидали пташкою об стіну.

Відеоролик з жорстоким поводженням одеситів виклали в місцевому телеграм-каналі. Як видно на записі, пташка уже померла.

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Знущання з папуги

Один з хлопців тримав у руці тіло папуги. Він продемонстрував, що птаха нежива, та сильно потряс нею з боку в бік.

Одразу після цього він з силою кинув папугу об стіну. Тільце гучно вдарилось об неї та відлетіло на підлогу.

В Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Окрім заборони знущання з них та штрафів, тепер шкуродерам загрожує до 8 років за ґратами.

Друг жорстокого підлітка знімав усе на відео. Вони разом гучно сміялися з того, що відбувається.

Можна лише здогадуватися, скільки разів малолітні одесити повторили цю процедуру. Невідомо також, чи папуга помер сам, чи насильницькою смертю.

У поліції Одеської області наразі не оприлюднили офіційного коментаря щодо ситуації.

Школярі з Одеси познущалися з тіла папуги: дивіться відео 18+ (Не рекомендовано до перегляду дітям та людям з нестійкою психікою!)

Закон про захист тварин

Восени 2021 року в Україні набув чинності зоозахисний закон №2351. За жорстоке поводження з тваринами посилили адміністративну та кримінальну відповідальність.



Що передбачає закон про захист тварин / Інфографіка 24 каналу

Законодавство передбачає захист тварин від побиття, отруєння, дресирування, фотографування за гроші тощо. Чотирилапих також не можна залишати саму в громадських місцях.

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