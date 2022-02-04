На в'їзді в Одесу сталася потрійна ДТП: фото з місця аварії

Під Одесою вантажівка DAF врізалася в легковий автомобіль. Від удару авто занесло в іншу машину.

Автопригода сталася 4 лютого зранку в Суворовському районі Одеси. Вантажівка DAF вдарила ззаду легковий автомобіль Renault.

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Потрійна ДТП в Одесі

Після зіткнення з фурою, Renault відкинуло від удару. Машина влетіла в Skoda, яка стояла попереду.

В аварії обійшлося без загиблих. Однак водій та 2 пасажири Renault отримали травми.

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На місці автопригоди працювали слідчі. За попередньою версією правоохоронців, водій вантажівки їхав занадто швидко. Він не встиг вчасно загальмувати, коли авто зупинилося на червоне світло.

Вантажівка спричинила потрійну ДТП біля Одеси / Фото "УСІ"

Потрійне зіткнення відбулося біля супермаркету "Таврія Суворовський". На момент ДТП рух авто в Одесу був ускладнений.

Водій та пасажири легковика отримали травми: дивіться відео

Загинула пара біля Одеси

Інша моторошна ДТП сталася поблизу Одеси 1 лютого. Внаслідок моторошної автотрощі загинула сімейна пара, що їхала в одному з легкових авто.

Відомо, що Ford вилетів на зустрічну, де врізався у Skoda. Винуватець ДТП втік з місця події та покинув розтрощене авто на узбіччі.



Водій покинув своє авто і втік / Фото Нацполіції

46-річний водій та його 42-річна дружина загинули на місці. Тіла з понівеченого авто діставали рятувальники.

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