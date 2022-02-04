Авария произошла 4 февраля утром в Суворовском районе Одессы. Грузовик DAF ударил сзади легковой автомобиль Renault.

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Тройное ДТП в Одессе

После столкновения с фурой, Renault отбросило от удара. Машина влетела в Skoda, которая стояла впереди.

В аварии обошлось без погибших. Однако водитель и 2 пассажира Renault получили травмы.

На въезде в Одессу столкнулись фура и 2 авто: смотрите видео

На месте ДТП работали следователи. По предварительной версии правоохранителей, водитель грузовика ехал слишком быстро. Он не успел вовремя затормозить, когда авто остановилось на красный свет.

Грузовик вызвал тройное ДТП возле Одессы / Фото "УСІ"

Тройное столкновение произошло возле супермаркета "Таврия Суворовский". На момент ДТП движение автомобилей в Одессу было затруднено.

Водитель и пассажиры легковушки получили травмы: смотрите видео​

Погибла пара возле Одессы

Другое жуткое ДТП произошло вблизи Одессы 1 февраля. В результате жуткой аварии погибла семейная пара, ехавшая в одном из легковых авто.

Известно, что Ford вылетел на встречную, где врезался в Skoda. Виновник ДТП скрылся с места происшествия и покинул разбитое авто на обочине.



Водитель покинул свое авто и скрылся / Фото Нацполиции

46-летний водитель и его 42-летняя жена погибли на месте. Тела из поврежденного авто доставали спасатели.

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