Накинув на шию мотузку: під Одесою клієнт почав душити таксиста

Під Одесою водія таксі спробував вбити клієнт. Він накинув йому на шию мотузку й почав душити. Проте чоловік зміг дати відпір нападнику.

Після цього він його затримав та передав поліції. Про це повідомили 6 грудня, а трапилася подія напередодні вночі.

Нещодавно У центрі Києва 3 пасажири вкрай жорстко побили таксиста за прохання вдягнути маску

Одразу почав готуватись

Таксист розповів патрульним, що одразу запідозрив "щось не те". Мовляв, 22-річний пасажир обрав заднє сидіння та дивно поводився. Також підозрілою була фінальна точка поїздки – неподалік від села Болгарка.

Коли вони зупинилися, зловмисник приступив до фінальної частини свого плату. Таксист розповів, що нападник почав його душити мотузкою, проте не впорався. Водій максимально відкинув сидіння та притиснув кривдника.

Телеграм УСІ повідомив, що хлопець згодом пояснив свої дії. За його словами, хотів лише залякати водія та доїхати додому безкоштовно. Слід зазначити, що він справді не платив. Однак поїхав не за попереднім маршрутом, а на допит до слідчих.

Читайте повний текст публікації Патрульної поліції Одещини:

Community policing в дії: водій таксі затримав та передав патрульним порушника, який на нього напав.

Сьогодні вночі на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про погрозу фізичною розправою або вбивством неподалік від села Болгарка Одеської області.

На місці виклику заявник розповів патрульним, що працює в службі таксі. Під час поїздки водій помітив, що клієнт поводиться підозріло. Чоловік попросив зупинити автівку та почав душити водія шнуром. Заявник зміг вирватись й самотужки не давав втекти зловмиснику до приїзду поліції. Прибувши на місце виклику, патрульні затримали 22-річного порушника та викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події.