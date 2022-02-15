Нечистоти в Чорному морі: в Одесі пояснили причину інциденту
Джерело:фейсбук Олександра Авдєєва
Днями одесити масово скаржилися на смердючу пляму біля берега Чорного моря. У одеському ДАБК пояснили, чому в водойму злили нечистоти.
Про це повідомив голова управління Державного архітектурно-будівельного контролю в Одесі Олександр Авдєєв. За його словами, в Маячному провулку реконструюють каналізацію.
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Каналізаційні стоки в морі
Посадовець зауважив, що одесити були занепокоєні зливами у море каналізаційних стоків біля 7-поверхового будинку в Маячному провулку, 11 та 11-а. На цьому об'єкті здійснюють реконструкцію.
На об'єкті здійснюють реконструкцію стоків / Фото Олександра Авдєєва
Замовником будівництва є Виробничо-комерційна фірма імені П. Шмідта. Технічні умови на відведення зливових стоків компанія отримала у червні 2021 року.
Усі роботи погоджені з міською радою / Фото Олександра Авдєєва
Відповідно до проєкту, на місці мають облаштувати каналізацію з дощоприймачами, підсилити і відремонтувати наявну зливову камеру та замінити елементи колектора.
Реконструкція триває з червня 2021 року й досі не завершилась / Фото Олександра Авдєєва
Проєкт розробила Проектно-будівельна компанія "Альянс", уся документація погоджена з комунальниками. Водночас донині реконструкцію не завершили й сертифікату готовності немає.
Смог у Харкові
Про іншу екологічну проблему повідомили вже у Харкові. Ранком 15 лютого місцеві жителі зафіксували сильний смог у окремих районах міста.
Харків'яни зазначили, що густий смог супроводжується неприємним запахом і ускладнює дихання. Користувачі соцмереж зауважили, що таке в місті трапляється не вперше.
Жителі Харкова показали ранковий смог: дивіться відео
Водночас ресурс Waqi показав високий рівень забруднення повітря у Харкові. У деяких районах він був "Нездоровий", а на Салтівському шосе – "Небезпечний".
Текст публікації у фейсбуці:
"Зливова каналізація в Маячному провулку: деталі проєкту
До мене звернулися журналісти з приводу відео, яке зняли одесити та розмістили в соцмережах. Одесити занепокоєні були зливами у море на їх думку каналізаційними стоками біля семиповерхового об'єкта в Маячному провулку, 11 та 11-а.
За запит журналістів хочу повідомити, що замовник будівництва ТОВ "Виробничо-Комерційна фірма імені П. Шмідта" отримав 16 червня 2021 року технічні умови на відведення зливових стоків від об'єкту реконструкції нежитлових будівель і споруд рекреаційного призначення.
Проектом передбачено:
- запроєктувати та збудувати внутрішньо площадкову каналізацію з дощоприймачами та гідрозатворами;
- посилення та ремонт існуючої зливової камери з гідравлічними розрахунками на колекторі;
- заміна пошкоджених елементів зливового колектору в межах території забудови.
Проектувальником ТОВ «Проектно-будівельна компанія "Альянс" виготовлена проектна документація реконструкції та узгоджена КП "Міські дороги".
Також додам, що цей об'єкт ще не отримав сертифікат готовності, а є будівельним об'єктом".