Невідомі кинули вибуховий пакет у двір фермера з Одещини: що відомо поліції

У Татарбунарському районі Одеської області невідомі жбурнули вибуховий пакет на територію двору місцевого фермера. Окрім цього, вони кинули туди ручну димову гранату.

На щастя, ніхто не постраждав. Це сталося приблизно о 5 годині ранку 17 листопада.

Схожа подія Вибух у дворі: у Рівному кинули гранату на територію власника будівельної фірми

Що виявили слідчі

Наступного дня після інциденту правоохоронці розповіли про нього журналістам. Зокрема, сказали, що дім і подвір'я, де це сталося, належать фермеру Сергію Т.

Туди прибули слідчі, які почали вивчати територію та шукати речові докази. Вони там виявили ручну димову гранату РГД-2Ч, з якої вночі йшов густий чорний дим.

Також там були фрагменти вибухового пакета промислового виробництва. Проте наразі не розголошують, яку саме вибухову речовину там використали.

Почали шукати підозрюваних

Наразі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Якщо винних знайдуть, їм може загрожувати різне покарання:

штраф від 8 500 до 17 000 гривень;

арешт на строк до 6 місяців;

до 5 років умовного ув'язнення.

Інший "сюрприз" на подвір'ї

Вночі 30 жовтня на територію приватного будинку в Чорноморську підкинули голову свині. Невідомий просто підійшов до огорожі та жбурнув частину туші.

У голові був встромлений ніж, а деякі з її частин були понівечені. У мережі припустили, що так погрожували господарям помешкання.