Інцидент трапився 9 листопада приблизно о 01:33 на вулиці Красильникова. Правоохоронцям про це повідомив 39-річний мешканець Рівного, у двір якого й кинули гранату.
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Під час вибуху у будинку перебувало подружжя та 3 їхніх дітей. На щастя, ніхто з них не постраждав. Після огляду місця події поліцейські та спеціалісти вибухотехнічної служби вилучили уламки гранати РГД-5 та важіль.
Наразі правоохоронці з'ясовують, хто причетний до вчинення хулінтства із використанням предмета, який спеціально пристосований або заздалегідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень.
Вибух частково пошкодив автомобіль Volkswagen Touareg / Фото Нацполіції
Невідомі кинули гранату на подвір'я / Фото Нацполіції
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