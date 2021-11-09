Інцидент трапився 9 листопада приблизно о 01:33 на вулиці Красильникова. Правоохоронцям про це повідомив 39-річний мешканець Рівного, у двір якого й кинули гранату.

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Під час вибуху у будинку перебувало подружжя та 3 їхніх дітей. На щастя, ніхто з них не постраждав. Після огляду місця події поліцейські та спеціалісти вибухотехнічної служби вилучили уламки гранати РГД-5 та важіль.

Наразі правоохоронці з'ясовують, хто причетний до вчинення хулінтства із використанням предмета, який спеціально пристосований або заздалегідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень.

Зверніть увагу! Поліція почала кримінальне провадження у справі. Зловмиснику загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.



Вибух частково пошкодив автомобіль Volkswagen Touareg / Фото Нацполіції



Невідомі кинули гранату на подвір'я / Фото Нацполіції

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