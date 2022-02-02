Нищівна пожежа в Одесі: вогнеборці врятували 2 дорослих і 14-річну дитину – фото з події

На вулиці Академіка Філатова в Одесі сталася масштабна пожежа. Із вогню евакуювали 7 людей.

За інформацією одеських рятувальників, пожежа виникла о 3 годині ночі 2 лютого. Вогонь спалахнув у квартирі 5-поверхового будинку в Малиновському районі.

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Пожежа в Одесі

Загорілися речі в помешканні на 3 поверсі, однак евакуювати людей довелося з усієї будівлі. Із часом вогонь охопив балкони на 3, 4 і 5 поверхах.

Вогнеборці вивели з будинку 7 людей, серед них було 2 дітей. Із житла, що палало, 54-річного батька з 14-річною донькою, а також 55-річну жінку.

У житловому будинку на Філатова в Одесі виникла пожежа / Фото ДСНС Одеської області

Відомо, що до медиків звернулися 4 осіб, зокрема 2 дітей. Їх госпіталізували до медичних установ міста.

Приблизно за годину пожежу взяли під контроль та ліквідували. Вогонь знищив майно на площі 42 квадратних метри.

Причини пожежі

Як пояснили журналістці 24 каналу в пресслужбі ДСНС Одеської області, на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія. Фахівці встановили, що пожежу спричинив недопалок.

Власник квартири на 3 поверсі будинку курив у ліжку. Сам чоловік не постраждав, однак його сусіди отруїлися чадним газом.

Стан постраждалих

За інформацією видання "Думська", першими до Одеської міської лікарні №10 потрапили троє людей. Жінка 32 років, її чоловік, віком 35 років та їхній 54-річний сусід.



4 людей отруїлися чадним газом під час масштабної пожежі в Одесі / Фото "Думської"

Завідувач відділення опіків і політравми лікарні №10 Олександр Ставратій повідомив, що постраждалі перебувають у важкому стані. Усі вони отруїлися продуктами горіння та проходять кисневу терапію.

Іншого потерпілого з аналогічним діагнозом скерували до міської лікарні №11 в Одесі. Двоє дітей, які постраждали в пожежі, перебувають в Одеській обласній дитячій лікарні.

Що відомо про стан постраждалих в одеській пожежі: дивіться відео