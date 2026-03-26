Ворог масовано вгатив дронами по портовій та енергетичній інфраструктурі Одещини

Російська армія застосувала ударні безпілотники проти Одеської області вночі 26 березня. Найбільше постраждав Ізмаїльський район.

Про наслідки обстрілу інформує Ізмаїльська райдержадміністрація. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки

Що відомо про обстріл Ізмаїла 26 березня та його наслідки?

За кілька хвилин після півночі, на початку доби 26 березня, в Одеській області у кількох районах оголосили повітряну тривогу. Це через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників, які прямували з акваторії Чорного моря у бік регіону.

Близько 00:45 та до 01:00 в Ізмаїльському районі прогриміла серія вибухів. Моніторингові спільноти вказували, що російська армія застосувала приблизно три десятки безпілотників, що є досить значним показником.

До 01:30, якраз після відбою, Ізмаїльська РДА повідомила, що ворог знову атакував портову та енергетичну інфраструктуру району. Є пошкодження у місті Ізмаїл та у Вилківській громаді.

Раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук говорив 24 Каналу, що противник регулярно намагається атакувати критичну інфраструктуру Одеської області, а ще промислову, портову та припортову. А проте наша ешелонована протиповітряна оборона знешкоджує більшість загроз.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що 24 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Україну, випустивши 999 ударних дронів за 24 години. Знешкодити при цьому вдалося 94,6% ворожих цілей.

Особливістю цього нальоту було зосередження ворога на Заході України. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську та Житомирі.

