На Одещині легковик влетів в авто з причіпом: двоє постраждалих

На трасі Одеса – Рені авто Hyundai виїхало на зустрічну смугу і влетіло в Daewoo з причіпом. У результаті аварії постраждав винуватець ДТП та пасажирка Daewoo.

Аварія сталася 23 листопада ввечері біля села Маяки на Одещині. Детально про стан потерпілих не повідомляють.

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Деталі ДТП

Попередньо з’ясували, що водій Hyundai виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати авто. Раптом він зіткнувся з автівкою Daewoo з причепом, яка їхала назустріч

Водія Hyundai та пасажирку Daewoo відвезли до лікарні з різними травмами.



На трасі Одеса – Рені зіштовхнулись два легковики / Фото Нацполіції

Обставини аварії встановлюють співробітники територіального відділу поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Водієві легковика може загрожувати покарання за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".



Постраждали 2 людей / Фото Нацполіції