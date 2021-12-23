На Одещині позашляховик зніс з дороги авто патрульних та врізався в будинок: приголомшливі кадри
Джерело:телеграм-канал "Вартові Еспресо"
У місті Ізмаїл на Одещині трапилася серйозна автотроща з машиною патрульної поліції та позашляховиком. Вони зіштовхнулися вранці 23 грудня.
Автівки не змогли розвинутися на перехресті вулиць Бендерської та Савицького. На кадрах видно, що BMW X5 буквально знесла з дороги Renault Duster правоохоронців.
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Після удару BMW врізалося в стіну будинку / Фото "Бессарабії.UA"
В авто поліції вщент потрощило передню частину / Фото "Бессарабії.UA"
Авто поліції розвернуло серед дороги / Фото "Бессарабії.UA"
В результаті аварії постраждали троє людей / Фото "Бессарабії.UA"
Дісталося усім
Удар був настільки сильним, що BMW відлетіла прямісінько в стіну приватного будинку, а автівку патрульних розвернуло поперек дороги.
В результаті зіткнення травми отримали двоє поліцейських та пасажирка BMW, яка пошкодила ногу. Усіх трьох доправили до лікарні.
Що ж до водія BMW, то він не постраждав. Його врятувала подушка безпеки, яка вчасно розкрилася.
В Ізмаїлі зіштовхнулися позашляховик та авто поліції: відео
На Одещині сталася автотроща з авто поліції та BMW: відео
В аварії з авто поліції та BMW постраждали троє людей: відео
Текст публікації "Вартових Еспресо":
Дорожньо-транспортна пригода за участю патрульних в Ізмаїлі. В Ізмаїлі на перетині вулиць Бендерської та Савицького зіткнулися автомобіль патрульної поліції Renault Duster та BMW X5.
Після удару BMW врізався у стіну будинку, а патрульний автомобіль розвернуло поперек дороги.
Постраждали двоє поліцейських, їх госпіталізували. Також постраждала пасажирка BMW, у неї травма ноги, її доправили до лікарні. Водія врятувала подушка безпеки, що спрацювала.