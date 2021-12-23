Машины не смогли развиться на перекрестке улиц Бендерской и Савицкого. На кадрах видно, что BMW X5 буквально снесла с дороги Renault Duster.
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После удара BMW врезалось в стену дома / Фото "Бессарабии.UA"
У авто полиции вдребезги разбило переднюю часть / Фото "Бессарабии.UA"
Авто полиции развернуло среди дороги / Фото "Бессарабии.UA"
В результате аварии пострадали три человека / Фото "Бессарабии.UA"
Досталось всем
Удар был настолько сильным, что BMW отлетела прямо в стену частного дома, а машину патрульных развернуло поперек дороги.
В результате столкновения травмы получили двое полицейских и пассажирка BMW, которая повредила ногу. Всех троих доставили в больницу.
Что же касается водителя BMW, то он не пострадал. Его спасла вовремя раскрывшаяся подушка безопасности.
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Текст публикации "Вартові Еспресо":
Дорожно-транспортное происшествие с участием патрульных в Измаиле. В Измаиле на пересечении улиц Бендерской и Савицкого столкнулись автомобиль патрульной полиции Renault Duster и BMW X5.
После удара BMW врезался в стену дома, а патрульный автомобиль развернуло поперек дороги.
Пострадали двое полицейских, их госпитализировали. Также пострадала пассажирка BMW, у нее травма ноги, ее доставили в больницу. Водителя спасла сработавшая подушка безопасности.