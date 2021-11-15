На Одещині п'яний водій під час пожежі протаранив авто поліції

У Подільську, що на Одещині, 14 листопада сталася вкрай незвична ДТП. Там п'яний водій Nissan Almera протаранив автомобіль поліції.

Проте найцікавіше, що це сталося саме тоді, коли правоохоронці перекрили дорогу біля місця пожежі. Слід зазначити, що їхнє авто стояло з ввімкненими проблисковими маячками.

До речі П'яний киянин втікав із місця ДТП на авто, яке загорілося: фото

Їхав по зустрічній

У той вечір сталося загоряння в будівлі на вулиці Соборна. Поліція перекрила одну зі смуг дороги на момент, поки там працювали рятувальники.

Проте в передню частину службового авто на швидкості врізався Nissan. Містянин їхав по зустрічній смузі. Коли з ним почали спілкуватися, виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Після аварії один із поліцейських був змушений звернутися до медиків. Проте він отримав лише забої.

Що загрожує водію

Правоохоронці склали на чоловіка одразу 2 протоколи. Вони передбачають різні максимальні покарання: