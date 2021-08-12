Як наслідок, втікача таки змогли впіймати. Патрульні йому виписали одразу 3 протоколи.

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Чому загор ілася автівка

Правоохоронцям повідомили про те, що трапилося аварія без потерпілих. Коли вони туди їхали, помітили автомобіль Volkswagen, який палав на проспекті Перемоги.

Згодом стало відомо, що саме водій цього авто є винуватцем аварії. За словами очевидців, чоловік просто вирішив втекти з місця події.

Машина загорілася через те, що в неї був пошкоджений радіатор. На проспекті її зупинили небайдужі громадяни. Після цього приїхали рятувальники, які погасили вогонь.

У водія виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Але пройти перевірку на алкотестері чоловік відмовився.



Автомобіль, який згорів після аварії / Фото Патрульної поліції

Які протоколи склали на водія:

Керування транспортом у стані сп'яніння – штраф від 10 200 гривень.

Порушення ПДР, яке призвело до ДТП – штраф 340 гривень.

Залишення місця ДТП – штраф 255 гривень.

Що було відомо раніше

11 серпня повідомили, що на проспекті Перемоги під час руху загорівся автомобіль. Також очевидці оприлюднили відео гасіння його рятувальниками.

У цей момент в авто були відчинені дверцята. До них підійшли вогнеборці, які заливали всередину корпусу пінну суміш.



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу