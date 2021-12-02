На Одещині створили футуристичний туалет за 3 мільйони: дивовижні фото споруди

У місті Південне, що на Одещині збудували туалет у футуристичному стилі. Загалом ця будівля обійшлася бюджету міста майже в 3 мільйони.

Найбільше споруду серед інших виділяє повністю дзеркальний фасад. Щодо наповнення, то це буде цілком звична громадська вбиральня.

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Коли його відкриють

Сума, яку потратили на вбиральню – 2,9 мільйона гривень. Її мають здати в експлуатацію до кінця 2021 року. Слід зазначити, що вхід туди буде платним. У споруді передбачили не лише потребу окремих туалетів для жінок і чоловіків, а й виділили частину людям із інвалідністю.

Фото із майже закінченого будівництва оприлюднили в мережі 2 грудня. На них видно, що всі стіни справді є дзеркальними. Їх такими зробили завдяки прямокутним плитам завдовжки приблизно півтора метра.



Футуристичний туалет у Південному / Фото телеграму "Ху***ая Одесса"

Почали з найважливішого

Збудувати громадську вбиральню саме на вулиці Будівельників вирішили не випадково. Міськрада Південного планує в цьому місці створити громадсько-спортивний центр.

Наразі там є лише один баскетбольний майданчик, проте плани в посадовців грандіозні. Вони кажуть, що там невдовзі з'являться ще скейт-парк і тенісні корти. Проте точні дати поки не називають.