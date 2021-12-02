Больше всего сооружение среди других выделяет полностью зеркальный фасад. Что касается наполнения, то это будет вполне привычная общественная уборная.

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Когда его откроют

Сумма, которую потратили на уборную – 2,9 миллиона гривен. Ее должны сдать в эксплуатацию до конца 2021 года. Следует отметить, что вход туда будет платным. В здании предусмотрели не только потребность отдельных туалетов для женщин и мужчин, но и выделили часть людям с инвалидностью.

Фото с почти законченного строительства обнародовали в сети 2 декабря. На них видно, что все стены действительно зеркальные. Их такими сделали благодаря прямоугольным плитам длиной примерно полтора метра.



Футуристический туалет в Южном / Фото телеграмму "Ху***ая Одесса"

Начали с самого важного

Построить общественную уборную на улице Строителей решили не случайно. Горсовет Южного планирует в этом месте создать общественно-спортивный центр.

Сейчас там есть только одна баскетбольная площадка, однако планы у чиновников грандиозные. Они говорят, что там вскоре появятся еще скейт-парк и теннисные корты. Однако точные даты пока не называют.