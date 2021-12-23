В Одесі через морозну погоду спостерігали рідкісне природне явище

Через чималу різницю між температурами води та повітря в Одесі парує море. Димку можна побачити фактично з будь-якої точки міста, звідки видно море.

Появу приголомшливого та дуже незвичного явища природи мешканці міста жваво обговорюють у соцмережах. Спостерігати подібне можна лише під час сильних морозів, а отже – виключно взимку.

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Втім, якщо звичайним одеситам і гостям міста подібне до вподоби, моряки від парування моря страждають.

На сонці утворюються райдужні візерунки

Як пояснюють спеціалісти, пара над морем утворилася тому, що вночі в Одесі було досить холодно – -10 градусів. Вода при цьому була значно більш теплою – +5°C.

Зранку здавалося, що море вкрили хмари – настільки багато пари вітало над акваторією.

Коли сонце піднялося, його промені утворили у повітрі над морем дивовижні візерунки.

Моряки ж кажуть, що таке рідкісне природне явище заважає навігації. Крім того, випаровування моря суттєво зменшує видимість.

Недовготривала краса

Згідно з прогнозами синоптиків, вже 24 грудня стовпчики термометрів в Одесі показуватимуть плюсову температуру. Отже спостерігати пару над морем буде неможливо. Вночі очікується -2 градуси, а вдень – +1.

Також у гідрометцентрі кажуть, що вдень може йти сніг. Потепління супроводжуватиметься досить потужним вітром швидкістю до 9 метрів на секунду